Cati spectatori sunt asteptati la FCSB - CFR Cluj * MM Stoica: "Cred ca va fi sold out"

Articol de GSP - Publicat duminica, 23 ianuarie 2022, 16:40 / Actualizat duminica, 23 ianuarie 2022 16:54Mihai Stoica (56 de ani), managerul general de la FCSB, sustine ca in jur de 16.000 de oameni vor asista la derby-ul cu CFR Cluj.FCSB - CFR Cluj se joaca in aceasta seara, de la ora 20:00, live pe GSP.ro si in direct la TV pe DigiSport 1, TelekomSport 1 si Look Sport +.La meciul din aceasta seara, gazduit de Arena Nationala, vor putea asista spectatori in limita a 30% din capacitatea ... citeste toata stirea