Caz scandalos in Spania! Un antrenor si o portarita, arestati pentru ca schimbau inregistrari nud cu jucatoare, filmate pe ascuns

Articol de David Istrate - Publicat miercuri, 29 ianuarie 2025, 18:40 / Actualizat miercuri, 29 ianuarie 2025 18:42Francesc Linares (47 de ani), antrenorul echipei feminine de hochei pe role CH Palafrugell, a fost arestat si si-a dat demisia, fiind suspectat ca si-ar fi filmat jucatoarele in vestiar, in timp ce acestea erau dezbracate, si ca ar fi schimbat inregistrari cu portarita echipei Sant Jordi Desvalls.Politia din Girona investigheaza un caz scandalos din lumea hocheiului pe role, in ... citește toată știrea