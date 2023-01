Cazul "Pintilii", a treia oara pe masa Comisiei de Disciplina * Ce se intampla cu antrenorul FCSB la derby-ul cu CFR Cluj

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 31 ianuarie 2023, 12:03 / Actualizat marti, 31 ianuarie 2023 13:00Azi, la Comisia de Disciplina a FRF, a fost programat un nou termen in cazul lui Mihai Pintilii, angajat ca antrenor la FCSB desi nu are licenta PRO.CFR Cluj - FCSB se joaca duminica, 5 februarie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe OrangeSport, PrimaSport si DigiSportDupa termenele din 18 si 24 ianuarie, cazul "Pintilii" a fost din nou pe masa ... citeste toata stirea