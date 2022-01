Ce a declarat Sorana Cirstea dupa victoria spectaculoasa de la Australian Open: "A fost mult mai bine decat ma asteptam"

Articol de GSP - Publicat marti, 18 ianuarie 2022, 07:15 / Actualizat marti, 18 ianuarie 2022 07:53Sorana Cirstea (31 de ani, 38 WTA) a obtinut o victorie importanta in turul I la Australian Open, trecand de Petra Kvitova (31 de ani, 21 WTA), scor 6-2, 6-2.In turul secund, Sorana Cirstea o va infrunta pe Kristina Kucova (31 de ani, 96 WTA). Partida va avea loc joi, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.La fel ca in 2021, Sorana a jucat din nou excelent in fata jucatoarei din ... citeste toata stirea