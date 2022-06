Ce a facut Gabriela Szabo cu cele 6,6 kilograme de aur castigate la Golden Four: "Lumea trebuie sa inteleaga"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 01 iunie 2022, 14:06 / Actualizat miercuri, 01 iunie 2022 14:53Gabriela Szabo, directorul CSM Bucuresti, a explicat ce a facut cu cele 6,6 kilograme de aur pe care le-a castigat in 1997, la evenimentul Golden Four.Golden Four a fost un eveniment de atletism ce se tinea in 4 orase mari: Bislett Games (Oslo), Weltklasse Zurich (Zurich), Memorial Van Damme (Bruxelles) si Internationales Stadionfest (Berlin). Cine castiga in toate cele 4 orase putea primi 20 ... citeste toata stirea