Articol de Catalin Stroia - Publicat luni, 13 noiembrie 2023, 11:46 / Actualizat luni, 13 noiembrie 2023 12:12Giovanni Costantino (39 de ani) a reusit sa aduca doar doua puncte de la venirea pe banca celor de la FCU Craiova si spera sa redreseze corabia chiar si dupa infrangerea cu FCSB (1-2).Italianula fost chestionat cu privire la o demisie in cazul in care patronul va fi nemultumit.FCSB - FCU CRAIOVA 2-1Andrea Compagno a luat o decizie radicala: "Inseamna ca am atins maximum in ... citeste toata stirea