Ce a scris presa din Ucraina inainte de Romania - Belgia: "Au facut ceea ce parea imposibil"

Articol de Tudor Belivaca - Publicat sambata, 22 iunie 2024, 11:14 / Actualizat sambata, 22 iunie 2024 11:38Romania va infrunta Belgia, sambata, 22 iunie de la 22:00, in a doua etapa a Euro 2024. Presa din Ucraina a prefatat intalnirea dintre "tricolori" si "diavolii rosii" si a oferit un pronostic ferm.Romania a reusit sa invinga Ucraina in meciul de debut la Euro 2024 cu un categoric 3-0. Ucrainenii vor infrunta selectionata belgiana in ultimul meci din faza grupelor, cand Romania va ... citește toată știrea