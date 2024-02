Ce a spus Ana Bogdan dupa calificarea in finala de la Transylvania Open: "Aceste momente raman cu adevarat in sufletul meu"

Articol de Roxana Fleseru, Raed Krishan (video) - Publicat sambata, 10 februarie 2024, 20:59 / Actualizat sambata, 10 februarie 2024 21:02Ana Bogdan (65 WTA) lupta, duminica, pentru trofeul de la Transylvania Open, dupa ce a invins-o pe Jaqueline Cristian in semifinale cu 6-3, 3-6, 6-4. In finala, ea o va intalni pe Karolina Pliskova, fost lider mondial, acum pe 78 WTA.Ana Bogdan a venit la conferinta de presa de la Transylvania Open cu bucurie in ochi. Trecusera minute bune de cand reusise ... citește toată știrea