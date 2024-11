Ce a spus Clinton N'Jie despre Sumudica la cateva zile dupa scandalul de la meciul cu UTA: "Cateodata face greseli"

Articol de Maria Olteanu - Publicat joi, 14 noiembrie 2024, 09:39 / Actualizat joi, 14 noiembrie 2024 09:55Clinton N'Jie (31 de ani), fotbalistul celor de la Rapid, s-a remarcat la ultimul meci din campionat, in victoria 2-0 cu UTA, din weekend, doar cu o iesire nervoasa in momentul schimbarii. La cateva zile de la acel incident, jucatorul adus cu multe sperante la Rapid a avut o prima reactie, explicand care este relatia dintre el si Marius Sumudica.Camerunezul a fost scos de pe teren in ... citește toată știrea