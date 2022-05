Ce a spus Marius Stefanescu, eroul lui Sepsi, dupa ce i-a calificat pe covasneni in finala Cupei: "Am facut un meci perfect azi"

Articol de GSP - Publicat joi, 12 mai 2022, 23:15 / Actualizat joi, 12 mai 2022 23:23Sepsi Sfantu Gheorghe a invins-o pe CS Universitatea si la returul semifinalei Cupei Romaniei, scor 1-0 (2-1 in tur) si va juca in ultimul act impotriva lui FC Voluntari. Marius Stefanescu (23 de ani), autor al singurului gol al partidei, a vorbit despre calificarea echipei sale in finala.Stefanescu este eroul celor de la Sepsi in aceasta "dubla" cu CSU Craiova. A marcat atat in tur cat si in retur, fiind ... citeste toata stirea