Ce a vrut sa spuna? Mircea Lucescu, declaratie interpretabila, inainte de San Marino - Romania: "Credeti ca daca ii vedeti se schimba lucrurile?"

Articol de Maria Olteanu - Publicat duminica, 23 martie 2025, 22:00 / Actualizat duminica, 23 martie 2025 22:17Mircea Lucescu (79 de ani), selectionerul nationalei Romaniei, a fost intrebat in conferinta oficiala de azi daca va miza pe unul dintre debutantii Dennis Politic sau Denis Ciobotariu cu San Marino, iar raspunsul acestuia poate fi interpretabil, un semn ca nu are incredere deplina in jucatorii pe care i-a chemat la lot.San Marino - Romania se joaca luni, 24 martie, de la ora 21:45. ... citește toată știrea