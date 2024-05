Ce adversari ar putea intalni Corvinul Hunedoara in primul tur preliminar al Europa League

Articol de Romeo Ene - Publicat joi, 16 mai 2024, 00:14 / Actualizat joi, 16 mai 2024 01:16Divizionara secunda Corvinul Hunedoara s-a calificat in preliminariile Europa League, dupa ce a invins-o pe Otelul Galati la loviturile de departajare, in finala Cupei Romaniei Betano. Trupa lui Florin Maxim (43 de ani) asteapta licenta din partea UEFA pentru a se pregati de dueluri de foc, inca din primul tur preliminar.Formatia din Liga 2 a realizat o performanta uluitoare in fotbalul romanesc si se ... citește toată știrea