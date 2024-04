Ce au decis pana la urma suporterii Rapidului, la debutul lui Bogdan Lobont pe banca

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat sambata, 20 aprilie 2024, 13:33 / Actualizat sambata, 20 aprilie 2024 15:10Fostul lider al galeriei Rapidului, Gheorghe Raducanu, a anuntat ca fanii giulestenilor vor fi prezenti sambata seara in tribunele Arenei Nationale, pentru a sustine echipa in derby-ul cu FCSB, desi lua un calcul din nou un boicot.Derby-ul FCSB - Rapid este programat sambata seara, de la ora 20:30, pe Arena Nationala, si va liveTEXT pe GSP.RO si in direct pe Prima Sport 1, ... citește toată știrea