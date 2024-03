Ce au facut atletii romani la Cupa Europeana de aruncari de la Leiria

Articol de Roxana Fleseru - Publicat duminica, 10 martie 2024, 20:31 / Actualizat duminica, 10 martie 2024 20:37Alin Firfirica a cucerit aurul la aruncarea discului, iar Bianca Ghelber si Alexandru Novac au fost pe pozitia a doua la aruncarea ciocanului, respectiv aruncarea sulitei.Aruncatorii romani s-au testat in acest weekend in Portugalia, la Leiria, in cadrul Cupei Europene.Sambata, Alin Firfirica s-a impus in proba de aruncare a discului, avand cea mai buna performanta 66,07 metri. ... citește toată știrea