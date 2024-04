Ce au facut saptamana aceasta jucatoarele care se vor intalni in confruntarea de BIliie Jean King Cup dintre Romania si Ucraina

Articol de Roxana Fleseru - Publicat sambata, 06 aprilie 2024, 19:07 / Actualizat sambata, 06 aprilie 2024 19:15Echipa de BIliie Jean King Cup a Romaniei va avea un duel dificil cu Ucraina pentru calificarea la turneul final. Intalnirea are loc in SUA pe zgura verde la finalul saptamanii viitoare.Circuitul WTA ia o pauza de o saptamana, aceasta fiind dedicata intalnirilor de Billie Jean King Cup. Echipa Romaniei este implicata in lupta pentru un loc la turneul final de la Sevilla si ... citește toată știrea