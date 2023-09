Articol de Andra Mocanu - Publicat duminica, 17 septembrie 2023, 14:10 / Actualizat duminica, 17 septembrie 2023 14:27Ilie Nastase (77 de ani) si-a surprins sotia, Ioana Simion, de ziua ei.Partenera fostului mare tenismen a implinit pe 15 septembrie 48 de ani, iar Ilie Nastase a vrut sa o rasfete cu o excursie in Turcia.Ce cadou i-a facut Ilie Nastase sotiei sale"De ziua mea am fugit putin de aglomeratie si agitatie impreuna cu Ilie. Asa am simtit noi doi sa facem. Suntem acum in ... citeste toata stirea