Ce comparatie! MM Stoica il ridica in slavi pe Tavi Popescu: "Vezi, ma? Smecherii intra in minutul 80!"

Articol de GSP - Publicat joi, 31 martie 2022, 17:44 / Actualizat joi, 31 martie 2022 18:18Octavian Popescu (19 ani) a debutat la prima reprezentativa a Romaniei la finalul saptamanii trecute, atunci cand a fost introdus de selectionerul Edi Iordanescu in infrangerea suferita contra Greciei, scor 0-1.Tavi Popescu si-a facut simtita prezenta si in cel de-al doilea amical, contra Israelului, atunci cand a fost aruncat in lupta in minutul 80, in locul lui Darius Olaru.Mihai Stoica (56 de ... citeste toata stirea