Ce cred strainii despre Romania * Cum si-a redescoperit un roman nascut si crescut in Portugalia tara natala: "Romania a crescut mult in ochii mei"

Articol de Catalin Stroia - Publicat joi, 01 decembrie 2022, 10:13 / Actualizat joi, 01 decembrie 2022 10:28Nascut si crescut in Portugalia, Marian Huja, 23 de ani, a redescoperit o alta fata a Romaniei in urma cu doi ani cand a acceptat provocarea de a imbraca tricoul lupilor galbeni. Cu o alura ce aminteste de Bruno Alves, stalpul defensivei Petrolului a ramas impresionat in special de Bucuresti, si dezvaluie inceputurile sale ca fotbalist, dar si cu ce fel de mancare specific romanesc ii ... citeste toata stirea