Articol de Adrian Jitea - Publicat marti, 29 august 2023, 00:01 / Actualizat marti, 29 august 2023 00:18UTA a invins-o pe FCSB, scor 2-1, in runda cu numarul 7 din Superliga. Florinel Coman, eliminat in minutul 83, a acuzat arbitrajul.Florinel Coman a marcat golul FCSB-ului in deplasarea de la Arad, dar in partea secunda si-a pierdut cumpatul si a vazut doua cartonase galbene. Liderul celor de la FCSB considera ca arbitrajul lui George Gaman a influentat soarta partidei.FCSBFlorinel Coman, ... citeste toata stirea