"Ce, e pericol public?" * Gigi Becali se revolta in "cazul Pintilii": "De ce ma obligi sa am antrenor?"

Articol de GSP - Publicat marti, 15 noiembrie 2022, 13:26 / Actualizat marti, 15 noiembrie 2022 13:26Gigi Becali, finantatorul vicecampioanei FCSB, a facut o noua pledoarie in favoarea lui Mihai Pintilii, pe care l-ar dori in continuare pe banca, desi regulamentul ii interzice acest lucru.Becali vrea ca Pintilii sa conduca echipa in continuare si a oferit exemplul lui Croitoru, care a driblat regulamentul cu ajutorul unui tehnician cu licenta Pro, insa acest lucru e exclus pentru ca ... citeste toata stirea