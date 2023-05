Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 26 mai 2023, 14:02 / Actualizat vineri, 26 mai 2023 14:58Adrian Mazilu (17 ani), extrema dreapta de la Farul, a vorbit despre titlul castigat cu echipa lui Gheorghe Hagi si despre progresul sau din ultimul an.In mai 2022, Adrian Mazilu juca pentru Farul in finala Cupei Elitelor U17, 3-0 cu CFR Cluj. Un an mai tarziu, el ridica trofeul suprem in fotbalul romanesc alaturi de seniorii Farului.FCSBIl face praf pe jucatorul dat afara de Becali: "Nu ... citeste toata stirea