Editeaza

Ce fotbalisti ar aduce Mihai Pintilii de la rivalele Dinamo, Rapid, CFR si Craiova * NU l-ar transfera pe Louis Munteanu

Sursa: Gazeta Sporturilor
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 05:31
20 citiri
Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat luni, 08 septembrie 2025 22:10 / Actualizat luni, 08 septembrie 2025 23:00
Mihai Pintilii (40 de ani), antrenorul secund de la FCSB, a spus de fotbalisti de la rivalele din Superliga ar transfera la echipa campioana.
Mihai Pintilii a surprins in momentul in care a spus ca nu l-ar transfera pe Louis Munteanu, golgheterul sezonului trecut si fotbalistul pentru care Gigi Becali a spus de mai multe ori ca ar plati 4,5 milioane de euro.
In schimb, l-ar aduce ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
Nicusor Dan anunta masuri pentru toate categoriile de pensii speciale in pachetul fiscal 3 al Guvernului Bolojan
In pachetul fiscal 3 al Guvernului Bolojan vor fi incluse masuri care vizeaza si celelalte categorii ...
Motiunea de cenzura a AUR, care vizeaza reforma ANRE, ASF, ANCOM, a fost respinsa
Motiunea de cenzura depusa de AUR dupa asumarea raspunderii guvernului pe proiectul care vizeaza ...
Alexandru Nazare, acuzat de legaturi cu firme inactive: "Nu sunt santajabil, nu am nimic de ascuns"
Ministrul Finantelor Publice, Anexandru Nazare, acuzat ca este actionar la doua firme care au fost ...
ActualitateBusinessSportLife Show