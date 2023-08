Articol de Daniel Grigore - Publicat miercuri, 02 august 2023, 18:37 / Actualizat miercuri, 02 august 2023 18:49Liviu Ciobotariu (52 de ani) a inceput mandatul de antrenor pe banca lui Sepsi OSK in mare stil, cu 4 victorii in primele 5 partide, inclusiv un 2-0 cu CSKA Sofia in Conference League. Dupa acel meci, "principalul" de la Sfantu Gheorghe a cerut un fundas central.Dupa 2-0 la Sofia saptamana trecuta, Sepsi OSK are sanse importante sa ajunga in turul 3 preliminar al Conference League. ... citeste toata stirea