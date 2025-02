Ce i-a facut un suporter beat lui Radoi in prima repriza a meciului de la Clinceni. Oficialii olteni au reclamat imediat

Articol de Marius Margarit, Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 08 februarie 2025, 17:41 / Actualizat sambata, 08 februarie 2025 17:47Scene scandaloase in prima repriza a meciului Unirea Slobozia - Universitatea Craiova, din runda cu numarul #26 din Superliga. Un suporter aflat in stare de ebrietate l-a stropit cu apa pe tehnicianul Mirel Radoi (43 de ani), chiar daca termometrul indica un singur grad la Clinceni in acel moment.In prima parte a meciului, Mirel Radoi, antrenorul de la ... citește toată știrea