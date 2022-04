Ce i-a soptit Prisacariu lui Swiatek, dupa "covrigul" administrat la Billie Jean King Cup

Articol de GSP - Publicat sambata, 16 aprilie 2022, 20:48 / Actualizat sambata, 16 aprilie 2022 20:53Andreea Prisacariu (22 de ani, 324 WTA) a dezvaluit mesajul transmis liderului mondial Iga Swiatek (20 de ani), imediat dupa esecul de la Billie Jean King Cup, scor 0-6, 0-6.Eliminata de Polonia, Romania va disputa pe 11-12 noiembrie un baraj pentru mentinerea in grupa de elita.Debutul Andreei Prisacariu in echipa de Billie Jean King Cup nu a fost cel dorit. A rezistat doar 53 de minute in ... citeste toata stirea