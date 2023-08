Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 28 august 2023, 21:11 / Actualizat luni, 28 august 2023 21:22Marius Maldarasanu, antrenorul lui Hermannstadt, a analizat remiza obtinuta de echipa lui cu U Cluj, scor 2-2, in etapa #7 din SuperLiga.Hermannstadt a condus cu 1-0, insa ulterior U Cluj a intors scorul, pe finalul primei reprize. Sibienii au egalat in prelungirile meciului (90+2'), prin sutul trimis in vinclu de Oroian.DinamoDinamo nu scapa de emotii * Un fost angajat a cerut falimentul! ... citeste toata stirea