Ce le-a zis Ralf Rangnick austriecilor: "Noi favoriti? Romania a terminat in fata Belgiei la Euro 2024"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat vineri, 13 decembrie 2024, 15:40 / Actualizat vineri, 13 decembrie 2024 15:41Selectionerul Austriei, Ralf Rangnick, a declarat presei austriece ca tricolorii sunt puternici si in joc, si pe contraatac.Dupa ce s-a salutat cu Mircea Lucescu, Ralf Rangnick a fost luat in primire de jurnalistii austrieci. Acestia se bucurasera de tragere, scriind ca nationala lor are parte de-o grupa accesibila si e mare favorita s-o castige, insa tehnicianul german nu e ... citește toată știrea