Ce loc ocupa Simona Halep, de astazi, in clasamentul oficial al WTA

Articol de Adrian Jitea - Publicat luni, 01 aprilie 2024, 10:23 / Actualizat luni, 01 aprilie 2024 10:24Simona Halep (32 de ani) ocupa locul 1.143 in clasamentul WTA. Sportiva din Romania a ramas cu cele 10 puncte obtinute pentru participarea la Miami Open.Ierarhia din tenisul feminin a fost actualizata luni dimineata. Simona Halep ramane in afara primelor 1.000 de jucatoare ale lumii.WTAAndreea Prisacariu, oripilata de ce a gasit in vestiar la turneul din Italia: "De azi ma voi schimba ... citește toată știrea