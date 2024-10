Ce loc ocupa Simona Halep in clasamentul WTA, dupa ce a fost invinsa categoric de Anna Blinkova

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat joi, 03 octombrie 2024, 13:14 / Actualizat joi, 03 octombrie 2024 13:18Simona Halep a fost invinsa de Anna Blinkova, scor 2-6, 1-6 in turul al doilea de la Hong Kong. Romanca ramane astfel cu cele 15 puncte castigate in urma victoriei cu Arina Rodionova din primul tur.Inaintea meciului cu Anna Blinkova, Simona ocupa locul 879 in ierarhia WTA, cu 26 de puncte, in conditiile in care se afla pe 1130 la startul turneului. O urcare de nu mai putin de 251 ... citește toată știrea