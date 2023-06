Articol de Eduard Apostol - Publicat miercuri, 07 iunie 2023, 19:25 / Actualizat miercuri, 07 iunie 2023 19:27Dinamo s-ar interesa de Denis Dragus, 23 de ani, atacantul celor de la Standard Liege.Dinamo s-a intors in Liga 1 si are ganduri mari in perspectiva noului sezon. Oficialii "cainilor" vor sa rezolve si problema financiara ca sa "dezghete" transferurile, intrucat, in acest moment, Dinamo are tranzactiile blocate.DINAMO"Facem 6-7 transferuri" * Dinamo si-a facut planul pentru ... citeste toata stirea