Ce lovitura i-a dat Rapid lui Becali! * Mutare decisiva in lupta la titlu?

Articol de Alexandru Barbu - Publicat marti, 12 martie 2024, 17:32 / Actualizat marti, 12 martie 2024 17:32Ermal Krasniqi a fost dorit in iarna atat de Rapid, cat si de FCSB. Extrema stanga in varsta de 25 de ani a ajuns pana la urma in Giulesti, are cifre extraordinare in alb-visiniu, iar Gigi Becali regreta ca nu a insistat sa-l transfere."Pe Krasniqi voiam sa il aduc, dar mi-a zis cineva din staff ca nu joaca la CFR. Nu ma mai iau dupa nimeni niciodata! Acum, Krasniqi e cel mai bun de la ... citește toată știrea