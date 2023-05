In cel mai spectaculos duel din prima mansa a fazei semifinale a barajului de promovare in Liga 2, CS Blejoi a castigat in deplasare la Fedelesoiu, scor 4-3 cu Viitorul Daesti, dupa un meci absolut nebun.Castigatoarea Seriei a 5-a a Ligii 3 a condus cu 1-0, 2-1, 3-1, a fost egalata in doua randuri de echipa care a terminat Seria 6 pe locul 2, aceasta din urma a avut sansa sa preia ea conducerea in minutele de final, dar a ratat un penalty prin Mihai Costea, insa Blejoiul a mai inscris o data ... citeste toata stirea