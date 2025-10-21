Editeaza

Ce nebunie: dupa doar 12 etape, are 99,2% sanse de a deveni campioana! Niciun jucator nu valoreaza mai mult de 800.000 Euro

Sursa: DigiSport HP
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 05:38
5 citiri
Celje are un start de sezon aproape perfect in Slovenia. Dupa 12 runde disputate, are un avans de 11 puncte in fruntea ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
Kelemen Hunor ironizeaza declaratiile sefului ANAF privind GAP-ul de TVA
Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a reactionat ironic la afirmatiile presedintelui ANAF, Adrian ...
BREAKING. Explozie intr-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Primele informatii arata ca ar fi vorba despre 11 victime. S-a activat planul rosu
UPDATE: ISU Bucuresti-Ilfov anunta ca explozia s-a produs la nivelul etajelor 5 si 6. Din ...
Presedintele Nicusor Dan este asteptat la Iasi la sfarsitul saptamanii viitoare
Presedintele Nicusor Dan este asteptat la Iasi, la sfarsitul saptamanii viitoare, afirma surse ...
ActualitateBusinessSportLife Show