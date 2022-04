Ce performanta! Eliza Samara a castigat pentru a treia oara Liga Campionilor la tenis de masa

Articol de GSP - Publicat sambata, 09 aprilie 2022, 10:08 / Actualizat sambata, 09 aprilie 2022 10:25Eliza Samara (32 de ani) a castiga pentru a treia oara in cariera Liga Campionilor la tenis de masa.Sportiva din Constanta s-a impus vineri seara in competitie, alaturi de echipa sa, KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg (Polonia). Ea mai castigase trofeul in 2015, cu Fenerbahce, si in 2019, tot cu TarnobrzegDECIZIEBoris Becker, gasit vinovat de 4 acuzatii in dosarul falimentului personal * Risca ... citeste toata stirea