Articol de Sebastian Vasile - Publicat luni, 08 mai 2023, 13:43 / Actualizat luni, 08 mai 2023 13:51FCSB nu-l va avea la dispozitie la meciul din aceasta seara cu Sepsi OSK (ora 21:00) pe atacantul Andrea Compagno.Italianul in varsta de 27 de ani se confrunta cu o accidentare musculara si nu a putut fi recuperat in timp util.Antrenorul ros-albastrilor, Elias Charalambous, anuntase duminica, la conferinta de presa, ca Andrea are probleme. Cipriotul spera, insa, ca italianul sa fie apt de ... citeste toata stirea