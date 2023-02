Ce pregateste Mititelu: "Nu mai vreau ultrasi! Sa se duca la CSU" + Schimbare majora: "Ospatarul va veni cu mancare la suporter"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat sambata, 04 februarie 2023, 12:11 / Actualizat sambata, 04 februarie 2023 13:18Aflat in scandal cu ultrasii de la Peluza Sud, dupa scandalul de xenofobie de la meciul cu Sepsi, Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, vrea sa ia masuri dure.La partida cu U Cluj, 5-0, Adrian Mititelu nu a permis accesul fanilor pe stadion si dezvaluie ca vrea sa schimbe modul in care ultrasii vin la meciurile echipei sale.In plus, patronul oltenilor anunta ca nu are de ... citeste toata stirea