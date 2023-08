Articol de Andra Mocanu - Publicat duminica, 06 august 2023, 15:28 / Actualizat duminica, 06 august 2023 16:49Tiberiu Serban, fostul fotbalist al celor de la Ceahlaul intre 1995 si 2007, a fost la inchisoare, la Penitenciarul Vaslui, iar acum vrea sa revina in fotbal, dar ca antrenor.Tiberiu Serban, in varsta de 45 de ani, a renuntat la fotbal in urma cu mai multi ani, iar viata lui a luat o intorsatura neasteptata. Fostul fotbalist de la Ceahlaul si de la FC National a ajuns in spatele ... citeste toata stirea