Articol de Andrei Petrescu, Catalin Stroia - Publicat marti, 27 iunie 2023, 17:48 / Actualizat marti, 27 iunie 2023 17:59Razvan Burleanu, presedintele FRF, a anuntat deciziile luate in sedinta Comitetului Executiv de astazi.Sedinta CEx a fost astazi acaparata de iesirea scandaloasa a lui Gigi Becali. In conferinta de presa care a urmat, Razvan Burleanu a comentat pe larg declaratiile si a lansat un atac la adresa finantatorului de la FCSB. In final, presedintele FRF a vorbit si despre ... citeste toata stirea