Ce s-a intamplat azi in procesul in care Ionut Negoita a acuzat de bancruta frauduloasa

Articol de GSP - Publicat miercuri, 13 aprilie 2022, 13:37 / Actualizat miercuri, 13 aprilie 2022 14:04Azi, la Curtea de Apel Bucuresti, a avut loc un nou termen in in dosarul de bancruta frauduloasa in care este inculpat fostul finantator al lui Dinamo, Ionut Negoita.Continua emotiile pentru Dinamo si omul de afaceri in cazul de bancruta. Dupa sedinta de azi, judecatorii nu au ajuns la niciun verdict.