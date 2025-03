Ce s-a intamplat pe gazon, imediat dupa Rapid - FCSB! Marius Sumudica, in rolul principal

Articol de Ionut Iordache, Remus Dinu - Publicat duminica, 02 martie 2025, 22:14 / Actualizat duminica, 02 martie 2025 23:22Rapid si FCSB au remizat, scor 0-0, in penultima runda a sezonului regular din Superliga. Marius Sumudica a fost in rolul principal dupa fluierul final.Sumudica a mers si s-a imbratisat cu Elias Charalambous, in antiteza cu scenele tensionate de la meciul tur. Tehnicianul alb-visiniilor a salutat cativa jucatori de-ai adversarei.RAPID - FCSB 0-0De ce a castigat FCSB ... citește toată știrea