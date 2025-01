Ce salariu are Adrian Mutu la Petrolul * Clauza uriasa din contract

Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 01 ianuarie 2025, 18:14 / Actualizat miercuri, 01 ianuarie 2025 18:46Adrian Mutu este noul antrenor al Petrolul. Acesta a semnat pe un an si jumatate si are ca prim obiectiv calificarea in play-off, pe care daca il indeplineste va incasa 30.000 de euro.Adrian Mutu s-a intors in Superliga, la mai bine de jumatate e an de la plecarea de la CFR Cluj. "Briliantul" a preluat echipa de pe locul 6 din Superliga si are ca obiectiv sa ramana in top 6 si ... citește toată știrea