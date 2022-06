Ce salariu lunar primeste David Popovici * Cu cat il plateste CS Dinamo, din bani publici, pe noul fenomen din sportul romanesc

Articol de GSP - Publicat marti, 21 iunie 2022, 13:14 / Actualizat marti, 21 iunie 2022 13:27David Popovici (17 ani) impresioneaza la Campionatul Mondial de Natatie din Ungaria, acolo unde a luat aurul la 200m liber si e in semifinale la 100m liber.Sportivul care a atras atentia la Jocurile Olimpice de la Tokyo a refuzat sa plece in SUA, acolo unde era dorit de universitati de top si a continuat in Romania.Dupa Jocurile Olimpice, in septembrie 2021, Popovici a decis sa paraseasca CSA ... citeste toata stirea