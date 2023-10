Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 13 octombrie 2023, 10:07 / Actualizat vineri, 13 octombrie 2023 10:19Presa din Israel a analizat remiza Romaniei cu Belarus, scor 0-0, care pune nationala din Esara Sfanta intr-o pozitie buna pentru calificare.Romania lupta cu Israel pentru calificare si are un avans de doua puncte, dar si un meci in minus. Israelienii nu joaca in octombrie, din cauza invaziei Hamass, vor juca 3 partide in noiembrie, cu "tricolorii, Elvetia si Andora, si una in ... citeste toata stirea