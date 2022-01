Ce se intampla cu Filip si Iliev, fotbalisti care vor sa plece de la echipa. Conducerea lui Dinamo e ferma: "Nu acceptam niciodata asa ceva"

Articol de GSP - Publicat vineri, 14 ianuarie 2022, 14:04 / Actualizat vineri, 14 ianuarie 2022 14:57Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar al celor de la Dinamo, a vorbit despre situatia lui Steliano Filip si Plamen Iliev, jucatori care nu-si mai doresc sa continue in "Stefan cel Mare".Dupa ce Filip a declarat ca se simte extenuat psihic si nu mai poate continua la Dinamo, Zavaleanu a dezvaluit ca a primit un mesaj in noaptea de joi spre vineri de la fundasul stanga in care l-a anuntat ... citeste toata stirea