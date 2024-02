Ce se intampla cu procesul Simonei Halep de la TAS

Articol de David Marinescu - Publicat luni, 26 februarie 2024, 17:40 / Actualizat luni, 26 februarie 2024 17:41Simona Halep (32 de ani) asteapta in continuare verdictul in cazul apelului facut la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.Suspendata 4 ani pentru dopaj, Simona Halep si-a prezentat apararea in fata Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Audierile au avut loc intre 7 si 9 februarie 2024. Un termen precis pentru publicarea verdictului nu a fost oferit de judecatori. ... citește toată știrea