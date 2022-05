Ce se intampla daca Sepsi castiga Cupa Romaniei si termina pe loc de baraj + Situatie bizara: doua echipe din play-out in cupele europene!

Articol de GSP - Publicat vineri, 13 mai 2022, 08:25 / Actualizat vineri, 13 mai 2022 10:03Calificarea celor de la Sepsi OSK in finala Cupei Romaniei inseamna ca Romania ar putea trimite in sezonul viitor al cupelor europene doua echipe din play-out!Finala Cupei Romaniei dintre Sepsi OSK si FC Voluntari va avea loc pe 19 mai, pe noul stadion "Rapid-Giulesti"Joi seara, Sepsi OSK s-a impus in returul semifinalelor Cupei Romaniei, 1-0 cu CSU Craiova, 3-1 la general, si s-a calificat in ... citeste toata stirea