Ce spune portarul austriac de la Petrolul despre Romania si Schengen: "Va apreciez pentru un lucru"

Articol de GSP - Publicat vineri, 16 decembrie 2022, 12:04 / Actualizat vineri, 16 decembrie 2022 12:43Andreas Leitner, portarul austriac de la Petrolul Ploiesti, a vorbit pentru Libertatea care despre trairile sale in prima jumatate de an in Romania.Ce a spus despre marele subiect Schengen: "Noi suntem oameni normali, nu detinem adevarul, dar ceea ce pot spune, sincer, este ca aveti o tara cat se poate de OK. Nu stiu sa intru in detalii, eu pot spune ca Romania este o tara frumoasa. Buna. ... citeste toata stirea