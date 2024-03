Ce spune specialistul despre eliminarea lui Oaida: "Poti sa crezi ca e dat cu usurinta"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat sambata, 16 martie 2024, 09:23 / Actualizat sambata, 16 martie 2024 09:58Fostul arbitru FIFA Constantin Zotta a comentat arbitrajul lui George Gaman in Rapid - Farul 1-2.Seara de vineri a fost una de uitat pentru Rapid. Nesustinuta de galerie, modesta in fata Farului si invinsa la final: 1-2. Louis Munteanu a marcat ambele goluri ale oaspetilor (23, 56), Albion Rrahmani pe al giulestenilor, tarziu, din penalty, in minutul 85.RAPID - FARUL ... citește toată știrea