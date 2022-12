Ce tragedie! Sfarsit cumplit pentru Davide Rebellin: fostul ciclist a murit pe loc, dupa ce a fost lovit de un camion

Articol de GSP - Publicat joi, 01 decembrie 2022, 16:02 / Actualizat joi, 01 decembrie 2022 16:23Fostul ciclist Davide Rebellin, 51 de ani, a incetat din viata miercuri dimineata, in apropiere de Vicenza, in timp ce se antrena, dupa ce a fost lovit de un camion.Conform publicatiei locale Il Gazzettino, italianul a decedat pe loc, adaugand ca soferul nu a oprit la locul tragediei, ramanand neclar daca a constientizat impactul produs.Politia l-a dat in urmarire. Rebellin pusese recent capat ... citeste toata stirea