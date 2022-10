Ce trebuie sa faca jucatorul de la FCSB pentru a nu fi dat afara de Becali: "Sa inteleaga asta"

Articol de GSP - Publicat duminica, 09 octombrie 2022, 08:26 / Actualizat duminica, 09 octombrie 2022 08:44Nicolae Dica (42 de ani), antrenorul de la FCSB, spune ca Bogdan Rusu (32), pe care patronul Gigi Becali planuieste sa-l trimita inapoi la CS Mioveni in iarna, ar putea ramane la echipa."Rusu se va intoarce la iarna la Mioveni", afirma Gigi Becali vineri, in urma infrangerii umilitoare cu Silkeborg, 0-5, in care atacantul venit de la CS Mioveni a fost titular.Cumparat de la CS ... citeste toata stirea